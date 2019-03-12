



Мобильная приемная прокуратуры по вопросам соблюдения законов в сфере здравоохранения работала в Батецком районе Аэлита Тошкина



Фото В новгородской области продолжает прием граждан мобильная приемная прокуратуры по вопросам соблюдения законов в сфере здравоохранения. Сегодня с представителями надзорного органа могли пообщаться жители Батецкого района.

Утро в поселке началось буднично. Возле местной больницы оживление, на появление телекамеры люди отреагировали очень спокойно и по житейски стали рассказывать, у кого что болит.

Не так давно Батецкая ЦРБ вошла структурным подразделением в систему здравоохранения Новгородского района. По словам жителей, узкие специалисты ведут прием регулярно, стабильно работает лаборатория по приему анализов, есть новое оборудование и в коридорах больницы мы не услышали жалоб на плохих врачей и равнодушных чиновников. Возможно, потому что многие проблемы пациентов решаются на местном уровне.

Но, тем не менее, государево око не дремлет. Мобильная прокурора области готова выслушать всех. Жительница деревни Мойка Светлана Смирнова приехала в районный центр не ради себя лично, а ради старожилов, которым за 80 и 90. Люди старшего поколения жалуются, что к терапевту трудно добраться. Из Мойки автобус ходит редко и неудобно.

Начальник отдела областной прокуратуры Александр Володин выслушал Светлану Смирнову внимательно, теперь эта информация будет проверяться.

На прокурорский прием сегодня пришли 3 человека и по всем поднятым вопросам будут приняты соответствующие меры. Завтра мобильная приемная областной прокуратуры будет работать в Парфино, затем Мошенском и Окуловке.





