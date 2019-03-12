



Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин провел пресс-конференцию Вадим Алексеев



Фото Темой пресс-конференции стало 100-дневное пребывание градоначальника на своем посту: что сделано за это время в областном центре, какие проблемы стали неожиданными и, конечно, планы на ближайшее будущее.

Я давно живу в этом городе и хорошо знаю его проблемы, - ответил Сергей Бусурин, когда его спросили, как скоро он осознал, какое хозяйство ему досталось. Знал про долг, который составляет 99% от бюджета (это около 2 миллиардов рублей), знал про судебные решения по ремонту многоквартирных домов на 600 миллионов (этот вопрос, кстати, планируют закрыть за ближайшие 5 лет). Немного неожиданной стала ситуация с Ермолинским кладбищем, основным для областного центра. При нынешнем его состоянии, мест для захоронения там только до октября. Сейчас срочно проводят проектирование, во второй половине года начнут строительство.

Из насущных проблем, конечно же, сразу прозвучала тема уборки города. Ею не доволен ни мэр, ни администрация. Все дело в стоимости контракта. И без того низкая, она в результате торгов была снижена еще на 30%. В итоге подрядчик не справился. Очевидно, что денег нужно больше, надо менять категории дорог и уделять особое внимание тротуарам.

Часть дорог, речь преимущественно про центр, планируют передать на обслуживание муниципальному предприятию «Городское хозяйство». В этой связи попросят помочь областной бюджет, чтобы приобрести необходимую технику. Без региональной помощи городу вообще не решить многих проблем. Именно поэтому 5 марта было подписано соглашение. Область обещает помогать с развитием и выделит 4,7 миллиарда рублей. Это и на дороги, и на строительство 3-х детских садов и 2-х крупных спортивных объектов. Город, в свою очередь, обещает больше не кредитоваться и оздоравливать экономику. Региональная власть помогает найти деньги и на ремонт Колмовского моста. Вопрос решен на 90% и есть надежда, что капитальные работы начнутся уже в этом году. А вот уличное освещение будут менять за счет городской экономии. Сейчас зажигание фонарей обходится в 55 миллионов рублей. 7-летний контракт подразумевает выплату этих денег подрядчику, но прелесть в том, что новые современные светильники появятся совсем скоро.

Благодаря тому, что город вошел в программу «Безопасные дороги», ожидается поступление серьезных средств. Причем это не только дорожное полотно, но и ремонт тротуаров, реновация газонов и высадка молодых деревьев.

Когда заговорили про новые рабочие места, Сергей Бусурин напомнил, что в областном центре реализуются 14 инвестиционных проектов: гостиница и ресторанный комплекс на месте «Богемии», небольшая гостиница на улице Великой, новые производства, - рабочие места будут.

В завершение пресс-конференции мэра попросили самого оценить свою деятельность.

Еще одну оценку мэру предстоит получить 14 марта, когда на городской думе он будет отчитываться за 2018 год. При условии, что Сергей Бусурин у руля всего 3 месяца, ответ ему придется держать, как говорится, и за того парня.





