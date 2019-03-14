



Новгородская команда Молодежки Общероссийского Народного фронта вышла в рейд по городским территориям Елена Пилосова



Фото Цель - разобраться, как уже на практике действует "мусорная реформа" и выяснить самые болевые её точки. Куда лучше наведаться активистам, указали сами жители Великого Новгорода.

Председатель ТСЖ "Свет" Игорь Щербинин показывает фотографии самой настоящей свалки у контейнерной площадки рядом с торговым центром "Гранд". Накануне приезда Молодежки ОНФ её освободили от мусора. Но это не надолго, говорят жильцы дома номер 6 корпус 2 на улице Рахманинова. Пакеты с отходами появляются здесь моментально. Закрытую площадку только для крупногабаритного мусора установила управляющая компания соседнего дома для своих жильцов, но пользуются ей и другие люди. За примером далеко ходить не пришлось. Пенсионерка Зоя Николаевна тоже несет сюда свой пакет. Говорит, что так удобнее. Несмотря на то, что есть и свои контейнеры. Но эти - прямо по дороге.

Эта контейнерная площадка для жителей близлежащих домов уже стала настоящим камнем преткновения. Одним хочется порядка, другим - быстро вынести мусор. Место определили под крупногабаритный, ограждение сделали, кодовый замок установили, но ничего не помогает. Пакеты и хлам люди просто сваливают на землю. Теперь управляющая компания эту площадку решила и вовсе убрать.

Участники региональной команды Молодежки ОНФ вместе с жильцами осмотрели дворовые территории, насколько удобно расположены контейнеры, выслушали предложения людей, собрали их мнения во время поквартирного обхода. Так активисты выясняют все плюсы и минусы "мусорной" реформы, а главное, как её оценивает население. Это и есть первостепенная задача подобных мероприятий.

Для этого рейда у новгородской Молодежки ОНФ накопилось немало адресов. Впрочем, подобные мероприятия проходят сейчас по всей России. Они уже состоялись в 45 регионах. Сегодня и завтра общественники работают не только в Новгородской, но и в пяти других областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.





