Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Новгородская команда Молодежки Общероссийского Народного фронта вышла в рейд по городским территориям
Елена Пилосова
Фото 
Цель - разобраться, как уже на практике действует "мусорная реформа" и выяснить самые болевые её точки. Куда лучше наведаться активистам, указали сами жители Великого Новгорода.
Председатель ТСЖ "Свет" Игорь Щербинин показывает фотографии самой настоящей свалки у контейнерной площадки рядом с торговым центром "Гранд". Накануне приезда Молодежки ОНФ её освободили от мусора. Но это не надолго, говорят жильцы дома номер 6 корпус 2 на улице Рахманинова. Пакеты с отходами появляются здесь моментально. Закрытую площадку только для крупногабаритного мусора установила управляющая компания соседнего дома для своих жильцов, но пользуются ей и другие люди. За примером далеко ходить не пришлось. Пенсионерка Зоя Николаевна тоже несет сюда свой пакет. Говорит, что так удобнее. Несмотря на то, что есть и свои контейнеры. Но эти - прямо по дороге.
Эта контейнерная площадка для жителей близлежащих домов уже стала настоящим камнем преткновения. Одним хочется порядка, другим - быстро вынести мусор. Место определили под крупногабаритный, ограждение сделали, кодовый замок установили, но ничего не помогает. Пакеты и хлам люди просто сваливают на землю. Теперь управляющая компания эту площадку решила и вовсе убрать.
Участники региональной команды Молодежки ОНФ вместе с жильцами осмотрели дворовые территории, насколько удобно расположены контейнеры, выслушали предложения людей, собрали их мнения во время поквартирного обхода. Так активисты выясняют все плюсы и минусы "мусорной" реформы, а главное, как её оценивает население. Это и есть первостепенная задача подобных мероприятий.
Для этого рейда у новгородской Молодежки ОНФ накопилось немало адресов. Впрочем, подобные мероприятия проходят сейчас по всей России. Они уже состоялись в 45 регионах. Сегодня и завтра общественники работают не только в Новгородской, но и в пяти других областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.
14.03.2019 17:11 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .