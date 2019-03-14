



Завершается профилактическое мероприятия Новгородской ГИБДД «Школьный автобус» Юрий Левиков



Фото За неделю автоинспекторы проверили практически весь парк машин, которые возят детей на занятия. Корреспондент "Вестей" посмотрел, как проходили рейды в Старой Руссе.

В центре Старой Руссы работает ГИБДД. Проезжающие мимо школьные автобусы останавливают. Инспекторы сначала общаются с водителем, затем проходят в салон.

Василий Иванович возит детей из Наговского сельского поселения на учебу в Старую Руссу. Сегодня вот еще и на соревнования детишек привез. Обычно два часа утром, два часа после обеда, и маршрут пройден, можно спокойно заниматься техобслуживанием автобуса, и пусть машина не капризная, но то там подкрутить, то тут заменить какую-то деталь приходится.

Нюансов, на которые обращают внимание инспекторы, множество. Мало отметок в путевом листе медика и механика, нужно, чтобы по факту всё в автобусе было исправно.

За неделю, что длилось это оперативно–профилактическое мероприятие старорусские полицейские проверили не только все школьные автобусы в этом районе, но и в соседних – Поддорском и Холмском, в общей сложности 32 машины. И нарушения нашлись. В одном случае у водителя не работал тахограф – оштрафовали и потребовали исправить ситуацию, а другом случае организованный выезд детей на школьном автобусе прошел без уведомления ГИБДД.

Сейчас в областной ГИБДД подводят итоги операции «Школьный автобус», а главным результатом должно стать понимание того, что новгородские дети во время ежедневных поездок в школу находятся в безопасности.





