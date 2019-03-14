



На внеочередном заседании думы Великого Новгорода мэра областного центра выступил с отчетом о работе администрации в 2018 году



Фото Сегодня состоялось внеочередное заседание думы Великого Новгорода. Основным вопросом повестки стал отчет мэра областного центра о работе администрации в 2018 году. Сергей Бусурин бразды правления принял 3 месяца назад, а потому говорил либо о будущем, либо о позитивных изменениях. Градоначальник отметил, что за прошлый год объем муниципального долга вырос на 186 миллионов рублей и достиг без малого двух миллиардов. Однако у нового мэра и его команды есть программа по финансовому оздоровлению, в рамках которой, в частности, было подписано соглашение с региональными властями. Областная казна обещает на развитие города около пяти миллиардов рублей.

Позитива в 20-минутном докладе Сергея Бусурина было много. Регулировка светофора у третьего моста будет сделана, 8 аварийных домов на расселение включают в областную программу, контракт на уборку города пересмотрят, муниципальному предприятию «Городское хозяйство» постараются приобрести технику для проведения ямочного ремонта. Общественный транспорт передадут в ведение областного центра в 20-м году. Народные избранники неудобных вопросов задавать не стали. К примеру, депутат Золотарев интересовался участием в национальных проектах.

Когда очередь дошла до высказываний по поводу работы мэрии в 18-м году, депутаты были весьма сдержанны и прежнего градоначальника не вспоминали. Все, как один, отмечали открытость Сергея Бусурина, его способность договариваться с народными избранниками и выражали надежду на конструктивный диалог и впредь. "Неуд" мэрии за работу предложила поставить только Анна Черепанова. Не удивительно, что на голосование было вынесено противоположное решение. При трёх воздержавшихся и 7-ми депутатах, проголосовавших «против», оценку работе Администрации Великого Новгорода поставили положительную.





