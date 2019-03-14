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В Институте Медицинского образования прошло распределение выпускников
Анастасия Тэммо
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В этом году ИМО заканчивают 156 человек. Большой выпуск - большие надежды, прежде всего, у регионального минздрава. Сегодня области нужны 230 специалистов. Особенно их ждут в Старой Руссе, Боровичах, Чудове, Окуловке и Новгородской ЦРБ. Так называемые “целевики”, ребята, которые были направлены районами на учебу в ИМО, решить эту проблему, конечно, не могут. Их в этом году – 29 человек. Вся надежда – на убедительность аргументов комиссии по распределению. И только лишь федеральной программой «Земский доктор», по которой можно получить миллион рублей, дело не ограничивается.
Плюсом идут подъемные непосредственно от медучреждений, доплата от главного врача. Так что еще до процедуры распределения некоторые уже четко знали, куда идут, и что их там будет ждать.
Но самый главный козырь, считают в минздраве, - это программа по беспроцентной ипотеке. Сейчас областной закон (а он будет распространяться и на врачей Великого Новгорода) на стадии согласования.
Из 100 человек, которые прошли сегодня процедуру распределения, 71 заявил о своих намерениях остаться в Новгородской области. Результат прекрасный, - прокомментировал итог работы комиссии директор ИМО Виктор Вебер, - обычно было меньше. Среди тех, кто останется, не только новгородцы, а также студенты из Мурманской и Ленинградской областей, Архангельска, Пскова, Твери, Дагестана и даже Санкт-Петербурга.
Вне зависимости от того, пойдут выпускники учиться в ординатуру или начнут работать, впереди у них много хлопот. Буквально на третий день после получения дипломов их ждет аккредитация. Так что заполучить долгожданных специалистов новгородские поликлиники и больницы смогут как только молодые кадры сдадут клинический экзамен, пройдут тестирование и собеседования.

14.03.2019 19:08 











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