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На площадке Новгородской «Точки кипения» было подписано соглашение между мэрией и НовГУ
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Впереди у сторон – реализация общего проекта «Город – университет». Мэр Сергей Бусурин еще раз подчеркнул его значимость и то, что необходимость этой совместной работы он отмечал еще в своей программе развития Великого Новгорода.
В свою очередь, исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков отметил, что НовГУ может сделать для города. Тут и внедрение инноваций, и цифровизация, и даже рост вклада в валовой региональный продукт. К 2024 году здесь ставят цель увеличить число преподавателей вдвое и поднять число студентов с 7000 до 15-ти, сделав при этом наш город узнаваемым для потенциальных студентов со всего мира.
А в целом, подписание соглашения дает старт множеству проектов в развитии волонтерского движения, социальной политики, образования, инноваций и предпринимательства. Сама же идея «города – университета» не нова, ее реализуют даже в немецком городе–побратиме Билефельде и делают это успешно.


15.03.2019 17:56 











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