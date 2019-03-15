



В Окуловскую ЦРБ назначен новый временно исполняющий обязанности главного врача



Фото У Окуловской Центральной районной больницы - новый временно исполняющий обязанности главного врача. Выступить в роли «антикризисного менеджера» согласился руководитель Боровичской ЦРБ Вадим Ладягин. Окуловским медикам его представила заместитель регионального министра здравоохранения Резеда Ломовцева, акцентировав внимание коллектива на том, что о слиянии двух районных больниц речь не идет.

Перспективы, причем не только Окуловской ЦРБ, Вадим Ладягин успел обсудить и с новгородскими журналистами. Рассказав, что развитие регионального здравоохранения предполагает четыре, так называемых, «медицинских пространства»: Новгородского, Валдайского, Старорусского и Боровичского, к которому будет относиться Окуловский район.

Добавим, что у руководителя Боровичской, а теперь и Окуловской ЦРБ солидный опыт работы - 25 лет только хирургического стажа. В Новгородской области он уже 30 лет, 16 из которых – в должности главврача Маловишерской ЦРБ.









