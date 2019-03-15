



В Великом Новгороде прошла пресс-конференция Новгородского управления Роспотребнадзора



Фото Пресс-конференцию приурочили к Всемирному дню прав потребителей. В этот раз он прошел под девизом «Цифровой мир - надежные смарт-устройства». Заметим, что тема защиты прав потребителей при покупке умной электроники актуальна и в нашей области. Так, в минувшем году именно по надзору за качеством смарт–устройств специалисты Роспотребнадзора провели 36 проверок и выявили 54 нарушения.

Также специалисты Роспотребнадзора подвели итоги работы ведомства за минувший год. Число проверок сократилось, в общей сложности их провели менее полутора тысяч, но треть - по обращениям граждан. Как показала практика, если новгородцы жалуются, то в 97 процентов случаев нарушения есть. При этом, 60 процентов выявленных нарушений приходится на сферу услуг. К наиболее неблагополучным с точки зрения соблюдения прав потребителей специалисты относят ЖКХ, связь, финансы и бытовое обслуживание населения.







