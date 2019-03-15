



В мэрии прошло совещание по весенней уборке города



Фото 21 тысячу тонн песка предстоит убрать коммунальщикам в ближайшее время с улиц Великого Новгорода. Такую внушительную цифру они объясняют неустойчивой зимой (слишком часто плюсовые отметки сменялись заморозками), вот и приходилось постоянно сыпать смесь. Но уже с завтрашнего дня городские службы переходят на так называю комбинированную уборку города, то есть в зависимости от погоды будут либо чистить снег, либо сметать песок. Сейчас перед ними стоит непростая задача в максимально сжатые сроки убрать накопившуюся за зиму грязь, чтобы не допустить песчаных бурь, которые с приходом сухой погоды уже наблюдались в областном центре в прошлые годы.

На вопрос, почему для мытья дорог "Спецавтохозяйство" не использует техническую воду, стоимость которой на порядок дешевле, Сергей Андреев сослался на экологическую составляющую. При этом стоит заметить, что на комбинированную уборку предприятию выделено всего 18 миллионов. Для сравнения, в прошлом году при тех же объемах эта цифра была больше почти в 2 с половиной раза. При этом, разница в стоимости контрактов с мэрией, по словам Андреева, не позволила купить современную технику, а значит коммунальщики будут обходиться тем, что есть. Кстати, для тех, у кого появятся жалобы или предложения по уборке города в весенний период, "Спецавтохозяйство" открыло горячую линию. Задать вопросы можно по телефонам: 60-11-10 или 60-04-28.





