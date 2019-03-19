Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
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В Великом Новгороде обсудили вопросы перехода на цифровое вещание
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В нашей области телевизионный аналоговый сигнал будет полностью отключен с 15 апреля. И здесь задача максимум, по словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина, чтобы ни один житель региона не остался без телевещания.
Алексей Волин попросил новгородских чиновников отнестись к этому серьезно - вопрос стоит на особом контроле у президента и премьер-министра.
По словам новгородских властей, в ближайшее время в области заработают горячие линии по вопросу перехода на цифровое вещание, 450 волонтеров пройдут обучение и смогут объяснить всем желающим, как установить и подключить оборудование. К слову, цифровые приставки, а они нужны для старых моделей телевизоров, в регионе есть. Сегодня их можно приобрести как в специализированных магазинах электроники, так и в отделениях почты России. Стоимость комплекта от 700 до 1000 рублей. Для малообеспеченных семей деньги на приобретение приставки выделяет областной бюджет.
В планах чиновников в ближайшие недели довести необходимую информацию до всех жителей сел и деревень, а также постараться выявить тех, кто до сих пор остается вне зоны сигнала. Добавим, что сейчас охват цифровым телевидением в регионе составляет 99%.


19.03.2019 17:17 











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