



Заседание комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий прошло в нешуточных спорах Юрий Левиков



Фото В нешуточных спорах прошло заседание комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Предметом обсуждения стал вопрос об установке знака на месте находки первой берестяной грамоты.

Сергей Трояновский, историк, археолог и одновременно председатель правления общества любителей древности рассказал, что над установкой достойного памятного знака первой бересте думали давно. В 2011 году даже своеобразный общественный конкурс провели. Лучшим проектом признали работу известного скульптора Сергея Гаева. Подвижек с воплощением в жизнь той идеи ждали после того, как губернатор осенью прошлого года побывал на собрании НОЛД.

В свою очередь Наталья Омарова, руководитель «Руси Новгородской», рассказала о том, что от министерства инвестиционной политики им пришло указание, цитата: «организовать установку архитектурно оформленного памятного знака на месте обнаружения первой берестяной грамоты», и с этой задачей в офисе туризма справились. Здесь разработали свой собственный проект, в данном случае потрудился не менее известный новгородский скульптор Вадим Боровых. При этом представители «Руси Новгородской» всерьез уверяли, что о варианте памятника от общества любителей древности им было неизвестно.

При этом за проектом общества любителей древности – письмо в поддержку, подписанное известными историками и археологами нашей страны, где они выступают за установку памятника по проекту Сергея Гаева, признавая его лаконичным и символичным и отвергая второй вариант, как громоздкий, эклектичный и не соответствующий законам жанра. Но представители «Руси Новгородской» уверяют, что уже договорились о финансировании собственного проекта. Спонсором может выступить Сбербанк, но поддержит ли он первый проект, если за него выскажется общественность, представитель финансовой организации ответил вполне определенно.

В итоге, в поддержку одного проекта высказываются историки, зато другой – готовы финансировать спонсоры, при этом, как уверяет Наталья Омарова, деньги уже даже поступили на счета «Руси Новгородской». Но сама ситуация, когда вместо одного проекта вдруг оказывается два, вызывала недоумение у членов комиссии.

В итоге, хоть комиссия и была правомочна выбрать из двух проектов один, который бы в последующем представили депутатам, этого сделано не было. Большинством голосов участники заседания непростой вопрос отложили.





