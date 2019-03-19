



В Новгородском музее-заповеднике открылась ежегодная научно-практическая конференция



Фото Сегодня в Новгородском музее-заповеднике открылась ежегодная научно-практическая конференция. В этом году она приурочена к 110–летию со дня рождения известного реставратора Александра Петровича Грекова. Исследователи его жизни рассказывают о непростых моментах жизни этого человека, которого в 60-ые годы прошлого века судьба привела в Новгород. Спасение фресок церкви Спаса на Ковалеве стало, без преувеличения, делом его жизни. Хотя поначалу многим казалось, что утраченные в годы войны изображения воссоздать не удастся.

В течение двух дней работы конференции прозвучат около 30 докладов. Исследователи и работники музеев поделятся своими новыми успехами и открытиями.







