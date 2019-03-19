



Валдайский сегмент здравоохранения ждет настоящий прорыв



Фото В правительстве области рассказали о договоренностях по расширению деятельности филиала больницы №122. По сути на Валдае появится третье межрайонное медучреждение. Оно будет обслуживать местное население, а также жителей Демянского, Маревского и Крестецкого районов.

Заработает новая больница в конце 2020 начале 2021 года. Сейчас начнется проектирование и ремонт уже существующих зданий Валдайской ЦРБ. Все работники в будущем перейдут работать в федеральное учреждение. Более того, будет привлечено еще около 250-ти специалистов. Это будет мощный медицинский центр, оказывающий весь спектр услуг.

Больница и сейчас укомплектована по последнему слову техники, но оборудования будет еще больше. Для новгородцев создание такого центра - это шанс получить в Валдае высокотехнологичную помощь по федеральной квоте.







