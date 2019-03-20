



В Великом Новгороде проходят Дни православной книги



Фото В Великом Новгороде проходят дни православной книги. Центром проведения мероприятий традиционно стала областная библиотека в Кремле. В торжественном открытии цикла встреч, посвященных православной литературе, приняло участие новгородское духовенство, ученые, исследователи, а также поэты, музыканты, учащиеся воскресных школ и воспитанники театральной студии “Софит”. Дни православной книги проводятся уже в 10-ый раз. В этом году они посвящены девятисотлетию Георгиевского собора Свято-Юрьева монастыря, его истории, архитектуре, Иконописи, а также образу святого Георгия Победоносца в творчестве русских писателей. По этому случаю вниманию собравшихся была представлена книжная выставка, посвященная этой знаковой дате.

На открытии дней православной книги присутствовал настоятель монастыря, епископ Юрьевский Арсений. Он выразил слова благодарности работникам кремлевской библиотеки, поскольку именно они открыли череду юбилейных мероприятий, посвященных Георгиевскому собору, в которых примут участие и музей-заповедник, и Новгородский университет.

Епископ Юрьевский Арсений выразил надежду, что именно благодаря таким мероприятиям, люди, от которых зависит возрождение памятников старины, обратят внимание на Георгиевский собор, и он в скором будущем вольется в полноценную богослужебную и культурную жизнь.





