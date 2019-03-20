Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Новгородской области стартовала программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для предпенсионеров
Анжелика Королева
Фото 
В Новгородской области стартовала программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для предпенсионеров по международным стандартам WorldSkills. Полученные за время «перезагрузки» компетенции и навыки помогут слушателям повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Новгородская область опять в числе первых - к пилотному этапу программы профессиональной «перезагрузки» предпенсионеров подключились девять городов из семи регионов страны, наших в этом списке сразу два - Великий Новгород и Боровичи.
Получать новые профессии новгородские предпенсионеры будут на базе четырех учебных заведений, имеющих опыт сотрудничества с WorldSkills: Боровичского автомобильно-дорожного колледжа, двух новгородских техникумов (агротехнического и торгово-технологического) и Новгородского строительного колледжа. Это, к слову, центральная площадка программы, взявшая на себя половину из шести направлений.
Помимо «Администрирования отеля», новгородские предпенсионеры смогут освоить компетенции «Облицовка плиткой», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Ветеринария», «Поварское дело», «Организация экскурсионных услуг».
Новую профессию предпенсионерам предлагают осваивать без ущерба для основной работы - по вечерам и выходным. 144 часа теории и практики первый набор освоит уже к лету. Кстати, вакансии слушателей еще есть. Записывают на участие в программе (обратите внимание – бесплатное) в Новгородском строительном колледже.


20.03.2019 16:49 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .