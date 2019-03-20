



В Новгородской области стартовала программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для предпенсионеров Анжелика Королева



Фото В Новгородской области стартовала программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для предпенсионеров по международным стандартам WorldSkills. Полученные за время «перезагрузки» компетенции и навыки помогут слушателям повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Новгородская область опять в числе первых - к пилотному этапу программы профессиональной «перезагрузки» предпенсионеров подключились девять городов из семи регионов страны, наших в этом списке сразу два - Великий Новгород и Боровичи.

Получать новые профессии новгородские предпенсионеры будут на базе четырех учебных заведений, имеющих опыт сотрудничества с WorldSkills: Боровичского автомобильно-дорожного колледжа, двух новгородских техникумов (агротехнического и торгово-технологического) и Новгородского строительного колледжа. Это, к слову, центральная площадка программы, взявшая на себя половину из шести направлений.

Помимо «Администрирования отеля», новгородские предпенсионеры смогут освоить компетенции «Облицовка плиткой», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Ветеринария», «Поварское дело», «Организация экскурсионных услуг».

Новую профессию предпенсионерам предлагают осваивать без ущерба для основной работы - по вечерам и выходным. 144 часа теории и практики первый набор освоит уже к лету. Кстати, вакансии слушателей еще есть. Записывают на участие в программе (обратите внимание – бесплатное) в Новгородском строительном колледже.





