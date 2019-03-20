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Спасатели испытали новую взрывчатку, с помощью которой будут ликвидировать ледовые заторы на реках Новгородской области
Ирина Демендеева
Фото 
Весна традиционно несет с собой угрозу паводков. Не исключено, что уже в ближайшее время в Новгородской области сотрудникам МЧС придется взрывать лед на затороопасных участках рек. В Батецком районе группа разминирования опробовала новую взрывчатку, которую, в случае успешных испытаний, спасатели будут использовать в своей работе.
Полигон в Батецком районе для этой тренировки был выбран неслучайно: во-первых, место вдали от населенных пунктов, а во-вторых, здесь много карьеров. И именно на них саперы и решили отработать первые в этом году подрывы льда.
Эта новая взрывчатка - хорошо забытая старая, на основе аммиачной селитры. В этом году заторы льда будут ликвидировать с ее помощью. Каким способом это лучше делать - оставлять снаряды на льду, опускать под воду, на какую глубину - специалисты и определяли во время пробных подрывов.
В этом году подрывы льда планировались в нескольких районах Новгородской области. Но погода внесла свои коррективы. Так в Солецком районе лед сам почти растаял. В Холынье пока стоит. Не исключено, что первые подрывы пройдут именно там.
Во время тренировки у саперов все получилось. Теперь они представляют, сколько зарядов им нужно, чтобы взорвать полутораметровый лед. Можно считать, что к ликвидации возможных ледовых заторов Новгородская область готова.


20.03.2019 16:56 











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