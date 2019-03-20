



В областной филармонии состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и наград Новгородской области Елена Пилосова



Фото В областной филармонии состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и наград Новгородской области.

На торжественной церемонии чествовали тружеников разных отраслей и профессий, которые внесли значительный вклад в развитие страны.

Целеустремленные, самоотверженные люди, преданные своей земле и своему делу в этом зале выглядят немного смущенными. Потому что не привыкли к всеобщему вниманию, а тем более к таким торжественным церемониям. И выходя за наградой, волнуются безмерно. А ведь судьба каждого из них заслуживает отдельной истории. Нина Бутова, например, свою жизнь посвятила трудным детям, сейчас она заместитель директора центра "Подросток" и за наставничество удостоена государственного знака отличия. Заслуженный тренер России Михаил Федоров является основателем спортивной акробатики в Новгородской области. Не одному поколению новгородцев знакомо имя хирурга Владимира Мона, заведующего отделением Центральной городской клинической больницы, первым в области внедрившего артроскопические операции. Но, как говорит сам доктор, в присвоенном ему звании заслуженного врача Российской Федерации не только его труд, но и всего коллектива.

Государственные награды, награды и поощрения Новгородской области глава региона вручил сегодня рабочим ведущих промышленных предприятий – «Акрона», «Кванта», «Энергомаша», медикам, труженикам села, работникам образования, культуры, ветеранам. Это люди, которых уважает коллектив и ценит руководство, а молодые учатся у них, как надо работать.

Звание "Заслуженный работник здравоохранения" для Зои Алексеевны Поплавской заслуженное в полном смысле слова. Трудовой стаж старшей медицинской сестры - 46 лет и на одном месте, в отделении урологии областной больницы, через которое в год проходит более двух тысяч пациентов. О ее профессионализме и неравнодушии к людям говорят благодарности новгородцев, оставленные в книге отзывов. Слова признания в адрес настоящих тружеников сегодня звучали уже со сцены.

Среди награжденных была и многодетная семья Ксении Рормозер и Максима Шиляева. За воспитание шестерых детей Андрей Никитин вручил им почетный знак Новгородской области "За верность родительскому долгу". Именно эту семью участники церемонии приветствовали самыми долгими аплодисментами.





