



Автопоезд здоровья работал в Батецком районе Аэлита Тошкина



Фото Автопоезд здоровья работал в Батецком районе.

Всех желающих принимал терапевт и пять врачей узкой специальности, по просьбам пациентов работал мобильный кабинет ультразвуковой диагностики.

В поликлинике на колесах все как обычно: есть регистратура, кабинеты врачей, ультразвуковая диагностика. Даже забываешь, что, по сути, находишься в необычном, правда, прицепе КАМАЗа. Каждого желающего здесь обследуют с головы до ног, поставят точный диагноз, в случае серьезных осложнений дадут направление на госпитализацию.

В первый день работы автопоезда на прием записались 35 жителей района.

Кстати, и местная поликлиника в день приезда автопоезда работала в штатном режиме, врачи принимали пациентов как обычно. Изменения мы заметили лишь в приемном покое батецкой больницы. Здесь регистратор автопоезда здоровья записывала всех желающих на ближайший месяц, напоминала, что все консультации врачей высшей категории, как и необходимые расходные материалы, бесплатные, а дальше направляла в лабораторию автопоезда.

Жители поселка сдавали кровь на анализ, проверяли объем легких и благодарили врачей за теплое отношение и заботу. Думать о своем здоровье смолоду призвал всех жителей области старожил поселка Анатолий Авдошенков

В апреле автопоезд вновь приедет в Батецкий. Также, как и сегодня, врачи будут работать до последнего пациента, а далее отправятся в путь в другие районы области.





