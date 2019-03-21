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Специалисты МЧС провели разведку в районе возможного образования ледовых заторов
Фото 
11 часов утра. Река Мста. Журналисты садятся в катер на воздушной подушке. Нам предстоит по льду добраться до команды спасателей, которые уже ждут у деревни Холынья.
На пути несколько раз встречаются рыбаки. Кстати, нынче они - нарушители. Пару дней назад в Новгородском районе ввели запрет выхода на лед, который с каждым днем становится тоньше.
Там, где лед потоньше, и встречает нас бригада спасателей. Их главный инструмент на сегодня - ледобур. Такой есть у многих рыбаков, правда, этот будет побольше. Еще бы в лунки предстоит опускать не удочки, а мощные заряды взрывчатки весом почти в десять килограмм каждый.
Место для подрыва выбрано не случайно. Каждый год с началом ледохода здесь происходит первый затор льда в Новгородском районе. Дальше по течению река выходит из берегов, а там и Холынья, и Пролетарий, и Малое Лучно, и Русско. Сейчас синоптики прогнозируют паводок на уровне последних лет, но гарантий давать рано. Во многом все будет зависеть от толщины льда, снежного покрова, температуры воздуха, и, конечно, погоды. Впрочем, в администрации к стихии, говорят, в любом случае будут готовы.
Тем временем, пока одни готовятся к возможным последствиям паводка, а другие к его началу, пилот управления МЧС Иван Петров мониторит обстановку в районе с воздуха. Все-таки 21-ый век, и сегодня спасатели используют, в том числе, дроны - экономично и очень удобно.


21.03.2019 17:02 











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