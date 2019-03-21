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Участники программы «Школа: Врачи будущего» встретились с региональными министрами здравоохранения и промышленности и торговли


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С министром здравоохранения области Антониной Саволюк и региональным министром промышленности и торговли Ильей Маленко разговор шел о значимости подготовке медицинских кадров по новым компетенциям.
Программа «Школа: врачи будущего» стала для студентов новым вызовом. Среди старшекурсников, занимающихся по специальности «Лечебное дело», в январе отобрали 13 лучших. Теперь помимо общей программы у них добавляется по 15, а то и 25 часов обучения в неделю. Тут и встречи с практикующими врачами, и изучение менеджмента здравоохранения и, самое главное - работа над проектом. Ребят разделили на 4 группы, и каждая вместе с одним из индустриальных партнеров (крупной фармацевтической компанией, резидентом Сколково, центром реабилитации и областным минздравом) должна подготовить свою разработку.
На подготовку новых проектов врачам будущего отводится время до начала лета. Уже в июне состоится их публичная защита перед профессиональным медицинским сообществом.


21.03.2019 17:05 











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