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Жители поселка Панковка и чиновники обсудили ситуацию со здравоохранением в Новгородском районе
Ирина Демендеева
Фото 
Открытие центра "Полимедика" похоже больше запутало, чем обрадовало жителей поселка Панковка Новгородского района. Своими вопросами они поделились с чиновниками, которые пришли к ним на встречу.
С момента открытия частных клиник "Полимедика" прошло почти три недели, но вопросов у жителей Панковки меньше не становится. Наоборот возникают все новые. Отвечали на них на этот раз главы района и поселения, замминистра здравоохранения, главврач районной больницы и руководитель «Полимедики».
Прикрепление, о котором говорит Михаил Смирнов, - это заявление от каждого из жителей, в котором они выбирают одно конкретное медицинское учреждение, где будут лечиться целый год. Для медиков эта бумага необходима, чтобы планировать, сколько врачей должно быть, какие мед средства и оборудование нужно приобрести для обслуживания пациентов. А те, в свою очередь, могут ходить в разные поликлиники, но бесплатно делать, например, прививки или вызывать врача на дом имеют право лишь из этого медучреждения. Теоретически. На практике работает пока не все.
Сложившуюся ситуацию главврач «Полимедики» называет "переходным периодом". Нужно время, чтобы наладить систему. А жители считают это непрофессиональным подходом. Переживания их касаются, во многом, грядущего закрытия детской амбулатории и увольнения врачей из детских учреждений.
Шанс сохранить государственные амбулатории есть, заверила собравшихся главврач Новгородской районной больницы Алевтина Рыжова. Для этого жители Панковки должны написать заявления о прикреплении к старым медучреждениям. Так, чтобы сохранить взрослую амбулаторию с терапевтом (а не фельдшером, как сейчас) нужно 1700 подписей, а для сохранения педиатра - 700. В любом случае, утверждают чиновники, право выбора у жителей никто не отнимает. Решать, где лечиться, они будут самостоятельно.


21.03.2019 17:08 











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