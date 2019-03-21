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Журналисты и представители общественности проверили состояние так называемых гарантийных участков в Боровичском, Окуловском и Любытинском районах
Фото 
Как перезимовали новгородские дороги, проверили журналисты, общественники и работники профильной сферы. Рейд предприняли в так называемый боровичский куст. С 2017 года дороги здесь ремонтирует подрядчик из Иваново, и строители уже доказали, что не зря едят свой хлеб. Прорывные темпы в дорожном ремонте были бы невозможны без усилий власти и новой команды Новгородавтодора. За два года с момента ее формирования удалось уложить около 700 километров покрытия. Состояние трассы Крестцы-Окуловка-Боровичи местных жителей устраивает, теперь их вопросы касаются инфраструктуры. Окуловка, к примеру, интересуется остановочными павильонами.
Подобный рейд состоялся прошлой весной, и тогда его участники убедились, что асфальт морозы и снег пережил. В этом году к дорожному полотну, в целом, также не было претензий. Мелкие огрехи подрядчик исправит, как только позволит погода.
Асфальт подрядчик производит на собственном заводе под Боровичами. В смеси много вяжущих материалов, и при повышении температуры полотно становится более пластичным, и трещины затягиваются. За день наша съемочная группа проехала по дороге Крестцы-Окуловка-Боровичи, проверила направление на Хвойную, затем доехала до Любытино и свернула на Неболчи. Здесь трасса сделана наполовину, но в мае работа продолжится. Серьезных дефектов на отремонтированных в прошлом году дорогах не обнаружено.


21.03.2019 17:12 











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