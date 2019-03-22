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В Великом Новгороде наградили участников, призеров и победителей областного конкурса профессионального мастерства среди студентов


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В Великом Новгороде сегодня наградили участников, призеров и победителей традиционного областного конкурса профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов. В этом году за звание лучших боролись более 150-ти студентов. Организаторы отмечают, что региональный этап Всероссийской олимпиады оказался столь масштабным впервые. Были представлены все специальности и все профессиональные учреждения образования области. Соревновались ребята на 9-ти площадках в трех городах: Великом Новгороде, Старой Руссе и Боровичах.
Профессиональное мастерство участники конкурса подтверждали на двух уровнях. Причем, если за тестовое задание, перевод профессионального текста с иностранного на русский и решение задачи по организации работы коллектива можно было получить 30 баллов, то за практическое задание – все 70.
Еще одно новшество конкурса в том, что 25 специальностей на этот раз объединили по 13-ти группам. Победителей и призеров оказалось соответственно – 39. Остальным ребятам вручили дипломы участников. Обладатели дипломов за первое место вместе с наградой получили и почетное право на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.


22.03.2019 16:58 











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