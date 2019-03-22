Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Пестово прошло выездное заседание регионального правительства
Юрий Левиков
Фото 
Глава Пестовского района Дмитрий Иванов рассказал, как развивается территория: хоть край и отдаленный, но инвестиции притягивает. С одной стороны, этот район - первый в области по количеству предпринимателей, ведущих малый и средний бизнес, с другой – и крупные компании готовы работать здесь.
Среди основных проблем района – качество питьевой воды и состояние дорог. Более 70 процентов транспортных артерий находятся в ненормативном состоянии. Губернатор Андрей Никитин предложил выделить дополнительные средства, чтобы постепенно исправить ситуацию.
В то же время, чиновники подчеркнули, что только в дорожный фонд жители, и в основном бизнесмены Пестовского района, задолжали около 20 миллионов рублей, а в общей сложности недоимка в бюджет - 30 миллионов. Логика - сначала сделайте дороги, потом мы заплатим – в данном случае не работает, ведь перед законом все равны, - сказала первый заместитель губернатора Вероника Минина.
До конца года вернуть в бюджет около 600 миллионов рублей недополученных доходов – вот главная задача финансистов области, и они собираются ее выполнить. Выполнить надеются и планы по диспансеризации населения. Если в прошлом году обследовали в рамках этой программы около 80 тысяч человек, то и сейчас планку понижать не стали. Отдельная тема – приведение в порядок воинских захоронений и мемориалов по всей области в преддверии 75-летия Победы. Сейчас в Москве готовят федеральную целевую программу по этому вопросу, и Новгородская область планирует в ней участвовать.
Бизнес–омбудсмен в Новгородской области Юрий Михайлов подвел итоги работы по защите прав предпринимателей и обещал каждому главе по всем районам представить аналитические справки. Пока же проблемы есть, но с ними удается справляться.
У Юрия Михайлова заканчивается 5-летний срок работы на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области. Во время заседания губернатор Андрей Никитин отметил, что Юрий Михайлов продолжит свою работу на посту бизнес-омбудсмена, его кандидатура согласована на следующий 5-летний срок.


22.03.2019 17:05 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .