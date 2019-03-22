



В Пестово прошло выездное заседание регионального правительства Юрий Левиков



Фото Глава Пестовского района Дмитрий Иванов рассказал, как развивается территория: хоть край и отдаленный, но инвестиции притягивает. С одной стороны, этот район - первый в области по количеству предпринимателей, ведущих малый и средний бизнес, с другой – и крупные компании готовы работать здесь.

Среди основных проблем района – качество питьевой воды и состояние дорог. Более 70 процентов транспортных артерий находятся в ненормативном состоянии. Губернатор Андрей Никитин предложил выделить дополнительные средства, чтобы постепенно исправить ситуацию.

В то же время, чиновники подчеркнули, что только в дорожный фонд жители, и в основном бизнесмены Пестовского района, задолжали около 20 миллионов рублей, а в общей сложности недоимка в бюджет - 30 миллионов. Логика - сначала сделайте дороги, потом мы заплатим – в данном случае не работает, ведь перед законом все равны, - сказала первый заместитель губернатора Вероника Минина.

До конца года вернуть в бюджет около 600 миллионов рублей недополученных доходов – вот главная задача финансистов области, и они собираются ее выполнить. Выполнить надеются и планы по диспансеризации населения. Если в прошлом году обследовали в рамках этой программы около 80 тысяч человек, то и сейчас планку понижать не стали. Отдельная тема – приведение в порядок воинских захоронений и мемориалов по всей области в преддверии 75-летия Победы. Сейчас в Москве готовят федеральную целевую программу по этому вопросу, и Новгородская область планирует в ней участвовать.

Бизнес–омбудсмен в Новгородской области Юрий Михайлов подвел итоги работы по защите прав предпринимателей и обещал каждому главе по всем районам представить аналитические справки. Пока же проблемы есть, но с ними удается справляться.

У Юрия Михайлова заканчивается 5-летний срок работы на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области. Во время заседания губернатор Андрей Никитин отметил, что Юрий Михайлов продолжит свою работу на посту бизнес-омбудсмена, его кандидатура согласована на следующий 5-летний срок.





