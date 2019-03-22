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НОВОСТИ





Работники культуры Великого Новгорода отметили свой профессиональный праздник
Юрий Левиков
Фото 
В большом зале Центра "Диалог" чествовали библиотекарей, музыкантов, педагогов художественных школ, музейных сотрудников, актеров. В областном центре в этой сфере трудятся более 600 человек. 150 из них наградили сегодня почетными грамотами и благодарностями. И не только за многолетний и добросовестный труд, но и за идеи проведения мероприятий, ставших визитной карточкой Великого Новгорода. Среди награжденных было немало сотрудников городских библиотек. Фестивали поэзии, квесты, краеведческие, патриотические и экологические конкурсы - это только малая часть их работы. В Великом Новгороде библиотеки стали настоящими культурными центрами, где новгородцы разных возрастов могут найти себе занятие по душе: записаться в кружок по вышиванию или стать участником литературной ночи.
Творческим подарком работникам культуры стала импровизация актеров новгородского театра юного зрителя и вокальные номера солистов музыкального театра "Водевиль". Торжество для работников культуры области состоится в понедельник. Лучших из них будут чествовать на сцене филармонии.


22.03.2019 18:22 











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