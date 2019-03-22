Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





С победой вернулась новгородка Надежда Соколова из Улан-Удэ, где проходил Чемпионат России по вольной борьбе
Юрий Левиков
Фото 
Новгородка Надежда Соколова вернулась из Улан-Удэ, где проходил Чемпионат России по вольной борьбе. В своей весовой категории наша спортсменка завоевала золотую медаль.
От областной федерации и коллег–спортсменов – цветы и поздравления. К победе в чемпионате России по вольной борьбе Надежда Соколова шла несколько лет, и, наконец, на третий раз - свершилось. В финале она сумела сломить сопротивление Валерии Чепсараковой, именитой спортсменки из Кемеровской области, уже имеющей за плечами множество побед на всероссийских и международных стартах.
За легкостью, с которой у Надежды получаются приемы борьбы, часы, а то и все дни в спортзале. В будни у нее 2 тренировки в день, на сборах тренер ставит даже по три. Огромный труд принес результаты. За последнее время победа на Чемпионате России не единственная, буквально за несколько дней до этого Надежда Соколова взяла серебро молодежного первенства Европы, которое проходило в Сербии.
Впереди у Надежды Соколовой новые старты, она надеется попасть в сборную России и выступить на чемпионате Европы среди взрослых. Соревнования пройдут в Румынии в начале апреля, а в планах на июнь выступление на Европейских олимпийских играх, есть и такие. Но самая большая мечта – получить лицензию и выступить на Олимпийских играх и, по словам знающих спортсменку людей, эта мечта может стать реальностью.
Сейчас сразу несколько новгородских девушек показывают отличные результаты в вольной борьбе и претендуют на место в сборной страны. В этом зале на них смотрят и за ними тянутся совсем юные спортсмены, чтобы со временем повторить их успех.


22.03.2019 16:24 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Новый сайт
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .