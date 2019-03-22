



С победой вернулась новгородка Надежда Соколова из Улан-Удэ, где проходил Чемпионат России по вольной борьбе Юрий Левиков



Фото Новгородка Надежда Соколова вернулась из Улан-Удэ, где проходил Чемпионат России по вольной борьбе. В своей весовой категории наша спортсменка завоевала золотую медаль.

От областной федерации и коллег–спортсменов – цветы и поздравления. К победе в чемпионате России по вольной борьбе Надежда Соколова шла несколько лет, и, наконец, на третий раз - свершилось. В финале она сумела сломить сопротивление Валерии Чепсараковой, именитой спортсменки из Кемеровской области, уже имеющей за плечами множество побед на всероссийских и международных стартах.

За легкостью, с которой у Надежды получаются приемы борьбы, часы, а то и все дни в спортзале. В будни у нее 2 тренировки в день, на сборах тренер ставит даже по три. Огромный труд принес результаты. За последнее время победа на Чемпионате России не единственная, буквально за несколько дней до этого Надежда Соколова взяла серебро молодежного первенства Европы, которое проходило в Сербии.

Впереди у Надежды Соколовой новые старты, она надеется попасть в сборную России и выступить на чемпионате Европы среди взрослых. Соревнования пройдут в Румынии в начале апреля, а в планах на июнь выступление на Европейских олимпийских играх, есть и такие. Но самая большая мечта – получить лицензию и выступить на Олимпийских играх и, по словам знающих спортсменку людей, эта мечта может стать реальностью.

Сейчас сразу несколько новгородских девушек показывают отличные результаты в вольной борьбе и претендуют на место в сборной страны. В этом зале на них смотрят и за ними тянутся совсем юные спортсмены, чтобы со временем повторить их успех.





