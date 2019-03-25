



Новгородские поисковики экспедиции "Долина" провели большую конференцию Аэлита Тошкина



Фото В Великом Новгороде, накануне открытия весенней Вахты памяти, собрался Совет командиров экспедиции "Долина". На конференции поисковики подвели итоги работы за последние три года и скорректировали ближайшие планы.

В конференц-зале Дома молодежи разговор командиров поисковых отрядов шел по-мужски деловито. Повестка дня - не на один час, ведь предстояло обсудить итоги последних 3 лет работы новгородского поискового движения. За это время энтузиастами сделано, действительно, много. Почти 10 тысяч поисковиков из разных уголков России вместе с новгородцами провели военно-полевую работу в 90 международных и межрегиональных экспедициях, нашли и захоронили останки 7 тысяч 377 героев Отечества. Расшифрованы даже на первый взгляд нечитаемые смертные медальоны и из безвестия вырваны имена 50 бойцов, а их останки переданы родным для перезахоронения. Сегодня на экспертизе находится еще 67 таких же трудно читаемых медальонов. Но, самое главное, чему способствовала деятельность новгородских поисковиков за 30 лет неустанной работы - принятия федеральной целевой программы "Создание и восстановление военно-мемориальных объектов до 2024 года". Благодаря этой господдержке в ближайшее время удастся благоустроить 23 воинских захоронения в Новгородском, Шимском, Батецком, Демянском, Старорусском, Парфинском и Чудовском районах.

Новгородская весенняя Вахта памяти стартует 20 апреля. Отметим, что среди новобранцев, как и всегда, будет немало школьников и студентов. Дети и молодежь хотят знать историю страны не по параграфам в учебниках, а работая вместе с опытными поисковиками-наставниками в новгородских болотах, встречаясь с деревенскими старожилами. Ежегодно именно для молодежи "Долина" организует более 200 историко-краеведческих конференций, экскурсий по местам боевой славы, которые ведут именно поисковики, походы и игры-реконструкции, исторические квесты. Более 5 тысяч ребят каждый год становятся участниками "Долины". Но и этого мало - уверены поисковики. За последние 3 года новгородские поисковики выиграли 4 президентских гранта, в которых 25 тысяч детей и подростков прошли дорогами ополчения, участвовали в фестивалях, слетах, походах. Сегодня «Долина» вновь подала заявку в Фонд. Главная цель опытных поисковиков - разбудить интерес к родной истории у ребят из самых отдаленных сел и деревень нашей области

Впереди у "Долины" - новый пласт историко-архивной и мемориальной работы, новая Вахта памяти и участие в акции "Бессмертный полк", благоустройство и уход за воинскими захоронениями, изготовление и установка новых памятных знаков героям Отечества, определение имен и поиск родных героев.





