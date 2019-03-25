



В Старорусском районе сотрудники МЧС эвакуировали с оторвавшейся льдины более 20 рыбаков



Фото ЧП произошло в воскресенье. В 15 часов в оперативные службы поступил сигнал, что на озере Ильмень произошел «разрыв ледяного поля». Отрезанными от берега семиметровой водной полыньей оказались любители зимней рыбалки. Попытки выбраться самостоятельно результата не принесли, и тогда рыбаки вызвали подмогу.

Отметим, что аналогичная ситуация на день раньше произошла и в районе деревни Курицко Новгородского района. Там, на оторвавшейся льдине оказались семь рыбаков. Их также эвакуировали спасатели, медицинская помощь никому не потребовалась. Добавим, что с 18-го марта вступило в силу постановление Администрации Новгородского района о запрете выхода людей на лед. Такой же запрет есть в Старорусском и ряде других районов нашей области. Нарушителей ждут штрафы.





