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Официальный представитель регионального правительства Иван Сизов провел традиционную пресс-конференцию


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В Окуловке построят детский сад и отремонтируют ЦРБ - с этой информации начал традиционную пресс-конференцию Иван Сизов. Официальный представитель регионального правительства сообщил, что в субботу было подписано соглашение между администрацией Окуловского района и компанией "Сплат". В нем закреплен пункт о возведении детсада на 140 мест со сдачей уже в 20-м году. Помимо ремонта медучреждения, расчитанного на несколько лет, Окуловка получит мобильный ФАП, а для врачей будет приобретено шесть квартир. Не отходя далеко от медицинской темы, журналисты затронули ситуацию в Шимске, где к больному ребенку скорая ехала 5 с половиной часов. Иван Сизов доложил, что эту информацию проверили.
Также была затронута история с медучреждением "Полимедика" в Панковке, где пока не могут оказывать весь перечень услуг. Именно поэтому, ответил Иван Сизов, там продолжает действовать местная амбулатория, чтобы люди не остались без медицинской помощи. Не исключено, что работать старое медучреждение продолжит и после 1 апреля.
25.03.2019 18:09 











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