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Лучшие работники культуры нашей области получили заслуженные награды
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25 марта работники культуры России отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня лучшие сотрудники музеев, театров, Домов культуры, музыканты и работники сферы дополнительного образования нашей области собрались в зале филармонии, чтобы получить заслуженные награды. Министр культуры Новгородской области Владимир Вербило поблагодарил трехтысячную армию новгородских деятелей культуры за труд без праздников и выходных и особо отметил, что многие наши мероприятия уже имеют статус международных, входят в топы всероссийских культурных и туристических событий. Среди них - театральный фестиваль Достоевского, музыкальный фестиваль имени Рахманинова, рок-фестиваль "Кинопробы", фестиваль исторических фильмов "Вече". А также другие культурные события.
Особо поблагодарил министр культуры коллег из районов, которым даже при небольшом финансировании удается проводить масштабные праздники. А еще, по словам Владимира Вербило, в этом году на федеральные и областные деньги будет проведен ремонт сельских домов культуры, школы искусств пополнятся новыми музыкальными инструментами, а еще районы получат 17 автоклубов. Все это поможет работникам культуры воплотить в жизнь самые смелые задумки, а они есть практически в каждом районе. Так, у работников культуры Пестовского района много планов на этот год.
Лучшие были награждены сегодня медалями "За вклад в развитие новгородской области", а также грамотами и благодарностями губернатора. Творческим подарком для всех стал концерт, подготовленный новой сменой - будущими работниками культуры, а пока еще студентами новгородского колледжа искусств имени Рахманинова.



25.03.2019 18:13 











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