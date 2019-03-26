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Прокуратура Новгородского района провела горячую линию по соблюдению антимонопольного законодательства


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Прокуратура Новгородского района провела горячую линию по соблюдению антимонопольного законодательства.
Нарушения соответствующих требований сотрудники ведомства выявляют регулярно, но потерпевшая сторона не всегда заявляет об ущемлении своих прав при заключении и исполнении договоров или муниципальных контрактов. Чтобы привлечь внимание предпринимателей к данной проблеме, дать им возможность высказаться по конкретным фактам, работники надзорного ведомства и организовали эту горячую линию. Так, в прошлом году муниципальное учреждение заключило контракт на питание детей. На первый взгляд, все было сделано по закону, но во время проверки выяснились особенности, которые и привлекли внимание прокуратуры.
По мнению прокурора, в таких случаях и просматривается ограничение конкуренции. Что же касается других нарушений контрактной системы, то чаще всего они касаются несоблюдения сроков оплаты со стороны заказчика, отсутствия необходимой отчетности в официальных источниках, нарушения других условий работы хозяйствующих субъектов по договору.
26.03.2019 16:54 











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