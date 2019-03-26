



Прокуратура Новгородского района провела горячую линию по соблюдению антимонопольного законодательства



Фото Прокуратура Новгородского района провела горячую линию по соблюдению антимонопольного законодательства.

Нарушения соответствующих требований сотрудники ведомства выявляют регулярно, но потерпевшая сторона не всегда заявляет об ущемлении своих прав при заключении и исполнении договоров или муниципальных контрактов. Чтобы привлечь внимание предпринимателей к данной проблеме, дать им возможность высказаться по конкретным фактам, работники надзорного ведомства и организовали эту горячую линию. Так, в прошлом году муниципальное учреждение заключило контракт на питание детей. На первый взгляд, все было сделано по закону, но во время проверки выяснились особенности, которые и привлекли внимание прокуратуры.

По мнению прокурора, в таких случаях и просматривается ограничение конкуренции. Что же касается других нарушений контрактной системы, то чаще всего они касаются несоблюдения сроков оплаты со стороны заказчика, отсутствия необходимой отчетности в официальных источниках, нарушения других условий работы хозяйствующих субъектов по договору.





