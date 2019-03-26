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В центре «Диалог» прошло Общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области»
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В центре «Диалог» прошло Общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области».
Напомним, что в это объединение входят 140 из 142-х муниципальных образований Новгородской области, включая 101 сельское поселение и 17 – городских, 21 район и один городской округ. О практической пользе Ассоциации высказались представители как исполнительной, так и законодательной власти.
Нынешний форум Совета муниципальных образований региона - отчетно-выборный. Члены Ассоциации переизбрали на новый срок президента. Им остался глава Крестецкого района Сергей Яковлев. Вице-президентом избрали главу Батецкого района Владимира Иванова. И, конечно, подвели итоги работы и наметили дальнейшие планы.
Судить о деятельности ассоциации позволяют и другие вопросы из повестки прошлого года. Например, «О мерах по обеспечению жильем педагогических кадров, работающих в сельской местности», «О взаимодействии с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами», «О целесообразности и условиях передачи органам местного самоуправления дорог, которые не отнесены к автодорогам регионального и муниципального значения». Главным же приоритетом деятельности для муниципальных образований, как было отмечено в отчете, остается работа по реализации Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 24-го года», в которую они также включились в отчетном году.
26.03.2019 16:55 











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