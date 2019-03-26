



Накануне профессионального праздника в областной филармонии прошло торжественное собрание новгородского коллектива Росгвардии



Фото 27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии, установленный Указом Президента 3 года назад. Сегодня, накануне этого события, лучшие сотрудники управления Росгвардии по Новгородской области собрались в зале областной филармонии. Начальник новгородского управления Александр Степанов подвел итоги служебно-боевой деятельности за прошлый год и особо отметил, что именно сотрудники Росгвардии обеспечили порядок на выборах президента, а также во время проведения чемпионата мира по футболу и международного экономического форума в северной столице. Сегодня новгородские войска национальной гвардии выезжают в служебные командировки на Северный Кавказ для поддержания там порядка и борьбы с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охраняют важные государственные объекты, контролируют оборот оружия. За прошлый и нынешний годы бойцы новгородских спецподразделений СОБР "Рубин" и ОМОН "Варяг" провели более 200 операций и важных служебных заданий.

Особо отличившихся сотрудников Новгородского управления Росгвардии сегодня наградили благодарственными письмами губернатора и ведомственными грамотами. А женщины, которые служат в первых рядах спецподразделений, получили в придачу букеты роз и комплименты. Они наравне с мужчинами выезжают в служебные командировки на Северный Кавказ, выполняют поставленные задачи, а некоторые еще и успевают участвовать в ведомственном конкурсе красоты. Среди претендентов на победу - ветеран боевых действий в Чечне и Дагестане Светлана Якимова.

Торжественное собрание новгородского коллектива Росгвардии завершилось концертом. Звучали песни о Родине и военной службе. Зал тепло приветствовал исполнителей аплодисментами.





