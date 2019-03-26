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Специалисты-дорожники вместе с общественниками и журналистами продолжают проверять состояние отремонтированных участков автотрасс
Ирина Демендеева
Фото 
Новгородавтодор провел рейд по дорогам Новгородского района. Вместе с ним это сделали журналисты и члены муниципального общественного совета.
После ремонтных работ дорогу Дорожно-Замленье и не узнать. Как ни старались представители общественного совета и журналисты, но ни одной ямы или большой трещины так и не нашли. Впрочем, претензии, как выяснилось, есть у местных жителей. Нет, не к состоянию дорожного полотна, а к уборке после зимы. Например, Валентина Михайловна переживает, что канавы засыпят и вода не будет уходить с ее участка.
Проблем с уборкой не будет, уверен руководитель Новгородавтодора Дмитрий Климов. Но начнут ее чуть позже, когда ночные температуры станут положительными.
Пока же в зоне внимания - состояние отремонтированных участков дорог после зимы. Поэтому едем дальше. К направлениям Савино-Губарево и Ермолино-Горынево претензий также нет. Более того, благодаря прошлогоднему ремонту в Ермолино появился участок с тротуаром и освещением. И все это в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Потратили на реконструкцию почти 50 миллионов рублей.
Гораздо более дорогим стал ремонт дороги на Хутынь. Он обошелся в 221 миллион рублей. Зато теперь здесь появилось новое освещение, на двух километрах из 5,5 - тротуары и даже велодорожка. Гарантию подрядчик дает на 7 лет.
Претензии к этой дороге незначительные: сломанные местами делиниаторы (разделители между дорогой и велосипедной дорожной) и разрушенный, видимо большегрузами, съезд. Повреждения механические и нанесли их, скорее всего, автовладельцы, - считает представитель подрядчика. Но ремонт, в любом случае, их задача.
Контроль качества ремонтов продолжится, - заверил журналистов и членов общественного совета Дмитрий Климов. В планах же - ремонтировать по 50 километров дорог ежегодно. За 6 лет должно быть приведено в порядок более 85 процентов дорог города и Новгородского района.


26.03.2019 18:49 











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