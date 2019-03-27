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Великий Новгород в очередной раз принял у себя первенство России по спортивной акробатике
Максим Петров
Фото 
Великий Новгород снова в центре событий из мира спортивной акробатики России. На первенство страны приехало больше 600 спортсменов из 32 регионов. Это лучшие из лучших в своих возрастных категориях от 12 до 18 лет. Те, кто уже выиграл чемпионат своего федерального округа, и кто готов бороться за победу на предстоящем первенстве Европы. К слову, Великий Новгород принимает турнир такого масштаба уже в третий раз, а это уже говорит и о уровне новгородских спортсменов и организаторов.
В третий раз на первенство России в Новгород приезжают и эти ребята из Санкт-Петербурга. Нацелены были только на победу, и с самого начала действительно показали отличный результат, уверенно выйдя в финал. Но конкуренция здесь будь здоров, и всего пару недочетов в итоговом выступлении привели к потере очков. В результате лишь четвертое позиция в своей категории и место в запасе на чемпионат Европы.
А вот кто точно представит Россию на европейском ковре, так это новгородцы. От нашего региона выступали сразу четыре состава, в числе которых оказалось всего двое юношей - Самир Мамедов и Владислав Глевицкий. Ребята работают вместе несколько лет и за это время даже побеждали на первенстве старого света. Опыт взял свое и сегодня. В финале они уверенно обошли конкурентов и снова попали в национальную сборную.
Не исключено, что вместе с новгородскими юношами на первенство Европы попадет и тройка наших девушек. Теперь все зависит от решения исполкома. В сентябре у национальной команды пройдет заключительный сбор, а спустя месяц они отправятся на континентальные соревнования в Израиль.
27.03.2019 16:45 











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