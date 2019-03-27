



В Большом зале правительства Новгородской области прошли сборы с председателями районных призывных комиссий



Фото Собравшиеся обсудили, как организовать работу в муниципалитетах в преддверии весеннего призыва. Тем более, что осенью Великий Новгород и Старорусский район с задачами призывной кампании не справились и не смогли обеспечить необходимое число новобранцев. Но в целом, отметили на совещании, военкоматы задачу выполнили - на службу отправились 496 новгородских ребят.

План-задание для Новгородской области на весенний призыв - 670 человек. Главам районов рекомендовано еженедельно заслушивать военных комиссаров, усилить розыск уклонистов (сейчас эту работу в правительстве оценивают как неудовлетворительную) и следить за прохождением призывниками медицинских обследований. Тем более, что в прошлый призыв их не прошла почти половина потенциальных новобранцев. Далее совещание продолжилось в закрытом для прессы режиме.







