



Оперативные службы Новгородской области продемонстрировали готовность к весеннему половодью



Фото На площадке у областного театра драмы прошел смотр техники разных ведомств, которая в случае необходимости, будет задействована при возникновении чрезвычайных ситуаций. Свои спецмашины для показа выставили энергетики, пожарные и спасатели, а также медики. Большую часть на смотре занимали плавсредства, что понятно - реки и озера области уже начали освобождаться ото льда, а значит совсем скоро эти катера придется использовать в деле. Отметим, что ежегодно спасатели десятки раз выезжают на ЧП, которые происходят на воде. Подчас важна каждая минута, поэтому в аэромобильной группе МЧС особо ценится катер БЛ-820.

Помимо спасателей готовность к возможному паводку продемонстрировали также энергетики и специалисты Роспотребнадзора. Так, врачи-эпидемиологи могут оценить при любой угрозе безопасность воды и пищи. А в случае необходимости готовы даже бороться с чумой. Для этого у них есть специальные костюмы.

Добавим, что по прогнозам, в этом году в нашей области с паводком не должно быть больших проблем. И все же специалисты разных ведомств, отвечающих за безопасность, готовы к любому развитию событий. Что еще раз и показал этот смотр.





