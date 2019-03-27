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Оперативные службы Новгородской области продемонстрировали готовность к весеннему половодью


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На площадке у областного театра драмы прошел смотр техники разных ведомств, которая в случае необходимости, будет задействована при возникновении чрезвычайных ситуаций. Свои спецмашины для показа выставили энергетики, пожарные и спасатели, а также медики. Большую часть на смотре занимали плавсредства, что понятно - реки и озера области уже начали освобождаться ото льда, а значит совсем скоро эти катера придется использовать в деле. Отметим, что ежегодно спасатели десятки раз выезжают на ЧП, которые происходят на воде. Подчас важна каждая минута, поэтому в аэромобильной группе МЧС особо ценится катер БЛ-820.
Помимо спасателей готовность к возможному паводку продемонстрировали также энергетики и специалисты Роспотребнадзора. Так, врачи-эпидемиологи могут оценить при любой угрозе безопасность воды и пищи. А в случае необходимости готовы даже бороться с чумой. Для этого у них есть специальные костюмы.
Добавим, что по прогнозам, в этом году в нашей области с паводком не должно быть больших проблем. И все же специалисты разных ведомств, отвечающих за безопасность, готовы к любому развитию событий. Что еще раз и показал этот смотр.


27.03.2019 17:00 











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