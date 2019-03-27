



Депутаты Новгородской областной думы собрались на очередное заседание Анастасия Тэммо



Фото Депутаты рассмотрели два десятка вопросов. В частности, была поддержана инициатива, которая исходила непосредственно от регионального заксобрания о внесении изменения в Федеральный закон «О страховых пенсиях». Как пояснила Елена Писарева, поводом для него послужило обращение приемных родителей с просьбой проиндексировать пенсии тем, кто берет под опеку детей. Дело в том, что сегодня пенсионеры, которые получают вознаграждение от государства как приемные родители, не имеют права на индексацию и попадают в категорию работающих пенсионеров.

Предварительно законопроект был направлен в Совет законодателей Российской Федерации. Там инициативу Новгородской облдумы поддержали. Отметим, что сегодня в нашей области проживает более 500 приемных родителей, являющихся пенсионерами. Их труд, по словам Елены Писаревой, безусловно, заслуживает большого уважения и поддержки.

Повестка дня заседания пестрила докладами, однако усыпить кого-то она вряд ли смогла бы. Темы, прямо скажем, животрепещущие. Взять хотя бы отчет за прошлый год начальника областного УМВД Сергея Коломыцева. Общее число преступлений стало меньше, но зато почти на 24% увеличилось количество тяжких и особо тяжких деяний.

В прошлом году правоохранительные органы раскрыли более 5700 преступлений. Эти показатели выше среднероссийских. Преступлений прошлых лет раскрыто на 9% больше. Также отмечена положительная динамика и по противодействию незаконному обороту наркотиков. Изъято более 13 кг наркотических средств. Кстати, когда депутаты получили возможность обратиться к начальнику областной полиции, первый вопрос как раз касался нарко-граффити на стенах домов. Сергей Кроломыцев попросил население как можно чаще информировать полицию о таких фактах.

Традиционно, депутаты не прошли мимо изменений в областном бюджете. Здесь увеличены поступления из федерального бюджета. Они связаны с возмещением части затрат на уплату процентов по инвестиционным займам в АПК. Кроме того, на думе был представлен проект «Стратегии социально-экономического развития региона до 26 года». Документ стратегического планирования на ближайшие 7 лет Евгений Богданов назвал понятным и конкретным. В основе – 13 приоритетных направлений, из которых главные – это демография (здесь нужно добиться прироста населения), здравоохранение (важно увеличить продолжительность жизни и снизить смертность) и экономический рост. Вопрос со стороны депутатов “почему в документе не прописано конкретное финансирование под проекты?” не остался без ответа.

Счетная палата Новгородской области выступила с отчетом за прошлый год. Налицо - увеличение в прошлом году объема выявленных нарушений и недостатков. Несмотря на отдельные замечания, проверку выдержал проект по формированию комфортной городской среды. Чего не скажешь о расходовании бюджетных средств на дороги Боровичского и Маловишерского районов. Проверка средств областного бюджета, выделенных на строительство Дома культуры в деревне Федорково Парфинского района, может служить примером «как нельзя работать с бюджетными инвестициями», - заключила Нина Яковлева.

Говоря о проверке «Руси Новгородской», руководитель счетной палаты отметила, что тенденция привлечения некоммерческих организаций к использованию бюджетных средств требует четкой нормативной регламентации и должного контроля за их использованием. Иначе создаются риски неэффективного использования бюджетных средств. При расходовании более 3,5 миллионов рублей были нарушены требования законодательства. После такого исчерпывающего доклада каких-либо дополнительных вопросов со стороны депутатов уже не поступало.





