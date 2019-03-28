



В правительстве Новгородской области прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции



Фото В региональном Правительстве прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Новгородской области. На повестке дня - итоги по выявлению и пресечению фактов реализации контрафакта за прошлый год и планы на нынешний.

О фактах незаконного оборота промышленной продукции, мерах по борьбе с контрафактом, пресечению несанкционированной торговли отчитались главы муниципальных образований, Роспотребнадзора, представители региональных подразделений МВД и федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Так, например, специалисты Роспотребнадзора за прошлый год провели 435 внеплановых инспекций, по большей части в сфере розничной торговли. Нарушения выявлены практически во время всех проверок.

В 2019 году работы по борьбе с контрафактом у контролирующих органов вряд ли убавиться. Скорее наоборот. С этого года значительно расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, в тонкостях которой, как выяснилось, разбираются далеко не все предприниматели. Так что среди прочего, придется заниматься и просвещением участников рынка. Снижению количества нарушителей может поспособствовать и новая мера, предложенная губернатором Андреем Никитиным - публикация своего рода черного списка распространителей контрафакта на одном из областных интернет-ресурсов.





