



Первые десять новгородских семей, проживающих в сельской местности, получили господдержку на строительство жилья



Фото Церемония вручения прошла в областном министерстве сельского хозяйства. Отметим, что среди будущих новоселов были и главы крестьянско-фермерских хозяйств, и люди с простыми, но нужными профессиями - музыкант, аптекарь, водитель, фельдшер скорой помощи. Все они стали участниками программы устойчивого развития села, и, согласно правилам, внеся треть своих средств, имеют право получить господдержку. И хотя суммы помощи у каждого были разные, материальная поддержка была весьма солидной, у некоторых семей до двух миллионов рублей.

В этом году денежные сертификаты по программе устойчивого развития села получат около 40 молодых семей и специалистов из сельской местности. Планируется ввести в строй почти три тысячи квадратных метров жилья. Всего же по госпрограмме развития села на строительство домов из федерального и областного бюджетов будет направлено без малого 61 миллион рублей.





