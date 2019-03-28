



В прокуратуре Новгородской области прошло совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам профилактики правонарушений и преступлений



Фото В областной прокуратуре прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов области по вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в том числе несовершеннолетних. На территории региона в последние годы отмечается постепенное снижение числа преступлений, но общее их количество, как отметил прокурор Новгородской области Андрей Гуришев, велик.

В начале этого года количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 10 процентов, а преступность среди несовершеннолетних сократилась без малого на четверть. При этом настораживает то, что стало больше преступлений, совершенных в общественных местах. По данным сотрудников прокуратуры система «Безопасный город» действует, но не идеально. Так, в Старой Руссе еще несколько лет назад купили 35 видеокамер для наблюдения за обстановкой на улицах, но установили только 11, остальные до сих пор не востребованы. В Великом Новгороде тоже не всё идеально. Несколько устройств "гражданин – полиция", установленных на улице и предназначенных для прямой связи с дежурной частью не работают. А еще, особое внимание правоохранители должны уделять историческим районам, которые всё чаще посещают туристы.

Также во время встречи собравшиеся отметили, что без систем автоматической фиксации нарушений правил ПДД обстановка на дорогах тоже ухудшилась. Если в Ленинградской или Тверской областях можно легко отследить тот или иной автомобиль, то при въезде в Новгородскую область любая машина «теряется». Еще одна тема для дискуссии правоохранителей - добровольные народные дружины. Их помощь в деле охраны правопорядка очень важна, но само это движение сейчас испытывает кризис и, безусловно, нуждается в поддержке.





