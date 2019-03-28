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В Новгородском районе на реке Мста сотрудники МЧС провели первые подрывы льда
Фото 
Неподалеку от деревни Холынья высадился настоящий десант. Непосредственно взрывным работам предшествовала серьезная подготовка. В первую очередь спасатели провели авиамониторинг всех рек Новгородчины, осмотрели места где ледовые заторы случаются регулярно. Затем была, можно сказать, разведка боем - уже непосредственно на Мсте принимали решение, где размещать заряды.
Толщина льда в этом месте реки доходит до 40 сантиметров. Ледовое полотно единое, к тому же его удерживают опоры недостроенного моста. В итоге, спасатели в шахматном порядке расположили 18 зарядов. На это ушло более ста килограммов взрывчатки. С этого момента близко никого не подпускали. Работы контролировали даже с воздуха.
Как рассказали «Вестям» спасатели, главная цель вовсе не проделать огромную дыру в толще льда, а всколыхнуть поверхность взрывной волной, где каждый заряд дает импульс минимум на 30 метров. Эффект себя долго ждать не заставил, лед на Мсте покрылся паутиной трещин. Теперь, спустя несколько дней, можно ожидать, что река вскроется.
28.03.2019 18:33 











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