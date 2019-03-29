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Новгородскому театру безграничных возможностей "Жест" исполняется 35 лет
Аэлита Тошкина
Фото 
Неизменный режиссер уникального в России коллектива Надежда Назарова и участники театра подарят своим преданным зрителям очередное творческое чудо. На сцене ДКМ "Город" 30 марта состоится премьера спектакля "Невыдуманные истории". В основе постановки - рассказы Василия Шукшина и новгородской самобытной писательницы Инны Собакиной.
За сутки до премьеры на сцене городского Дворца культуры творилось что-то невозможное. Неслышащие актеры обсуждали друг с другом эмоции от проигранных ролей. Ребята-колясочники вновь и вновь осваивали сцену на новых особо мобильных инвалидных креслах, приобретенных из средств благотворительного марафона "Рождественский подарок". Неизменный режиссер театра "Жест" Надежда Назарова коротко вздохнув: "Господи как я все это выдержала 35 лет", снова стала прежней - требовательной и строгой к каждой сцене и каждому актеру. Вот почему список наград "Жеста" внушителен: лауреаты международных и всероссийских фестивалей особых театров, обладатели премии "Признание" Союза театральных деятелей России
Каждый актер "Жеста" - личность уникальная. У Алины Смолиной есть физические ограничения по слуху, но это ей не мешает в буквальном смысле слова жить в театре и чувствовать себя нужной и счастливой. "Жест" для нее стал семьей.
В "Жесте" все поддерживают друг друга в прямом и переносном смысле. И, конечно, актеры понимают всю нагрузку, которая достается руководителю, ведь именно на плечах Надежды Назаровой и сложные репетиции, и организационные вопросы, и непростые гастроли по российским городам. Но каждый в труппе знает, Надежда Павловна - сильная женщина, всегда придет в театр с улыбкой и поддержит, даже когда сама чувствует недомогание
В 30 марта в зал ДКМ "Город" придут друзья "Жеста", новые и проверенные временем. Увидят премьеру "Невыдуманных историй" и, может быть, после спектакля и сами расскажут со сцены, как познакомились с "Жестом", какие эмоции испытали сами, наблюдая за игрой актеров , которые счастливы на сцене несмотря ни на что.
29.03.2019 16:30 











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