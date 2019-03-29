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В региональном управлении федеральной антимонопольной службы состоялась пресс-конференция, приуроченная к 15-летней годовщине образования ведомства
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Как было отмечено на встрече, начиная с 2016 года ФАС – это не карательный орган, а организация предупредительного контроля. По итогам последних трех лет Новгородское УФАС выдает гораздо больше предупреждений. Дел о признании нарушений значительно меньше. У такой работы очевидный положительный эффект. Она позволяет быстро устранить нарушения еще до момента возбуждения производства по делу. Однако пока штрафов от этого меньше не становится. В этом смысле самой весомой оказалась претензия в адрес Ростелекома после заключенного антиконкурентного соглашения по установке систем фото- видеофиксации нарушений ПДД.
Говоря о достижениях за 15 лет работы, в Новгородском УФАС вспомнили о дорожном деле, о том, что удалось свести на нет нарушения в сфере рекламы финансовых услуг. В частности, добиться исключения рекламы на дорожных знаках. Правда, на смену этой тенденции пришла другая: некоторые заказчики работ по государственным и муниципальным контрактам продолжают нарушать условия оплаты. То, что неизменно остается в зоне повышенного внимания – это госзакупки. Так, в начале прошлого года претензии были направлены в адрес Упрдор «Россия».
Ожидается, что с этого года конкурсы по определению рыбопромысловых участков будут проходить в виде электронных торгов. От бумажных заявок придется отказаться, в Новгородском УФАС видят перспективу повышения конкуренции в этой сфере. И здесь, и в других областях экономической деятельности мы должны прийти к тому, чтобы развивать конкуренцию, а не работать исключительно на то, чтобы пресекать нарушения или действовать как механизм защиты от недобросовестных сделок, - отметили на встрече с журналистами.


29.03.2019 17:46 











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