



В Великом Новгороде завершился шестой международный детско-юношеский фестиваль-конкурс "Венок Шопену"



Фото В концертном зале Центра "Диалог" чествовали его лауреатов. В этом году высокое исполнительское мастерство показали 34 юных музыкантов из Москвы и Петербурга, Петрозаводска и Псковской области, Варшавы и, конечно, новгородцы.

Каждый из ребят, играя произведения Шопена, произвел на жюри впечатление. На торжественно закрытии конкурса известная польская пианистка Иоанна Лавринович пожелала всем блестящего музыкального будущего.

Громкими овациями зрители поздравили победителей. Среди награжденных немало новгородских имен. Так, диплом лауреата первой степени в младшей возрастной группе получила рушанка Елена Семенова, а в старшей победителем стала домристка из Новгородского колледжа искусств Диана Калинина. В конкурсе "Венок Шопену" она участвовала впервые.

После церемонии награждения всех ценителей музыки ждал гала-концерт, составленный из лучших номеров фестиваля-конкурса "Венок Шопену".





