



В Великом Новгороде работал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов



Фото Вице-премьер курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса. Свой визит в регион он начал со знакомства с работой особого конструкторского бюро "Планета". Предприятие было основано еще в 1961 году при новгородском заводе полупроводниковых триодов. Сегодня КБ представляет собой научно-производственный комплекс, который выпускает уникальные изделия для предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Юрию Борисову показали основные производственные площадки конструкторского бюро.

Сразу после этого знакомства, вице-премьер посетил выставку разработок новгородских предприятий «РАСТР», «Старт», «Квант», Новгородского университета и других компаний. Например, специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике представило автоматизированный комплекс замера сцепления. Проезжая по взлетной полосе, он передает информацию о её состоянии авиадиспетчеру. Подобные комплексы сейчас применяются в аэропортах, но только иностранного производства. Этот - собственная разработка специалистов СКТБ РТ. "Старт" представил Юрию Борисову металлокерамические изделия, светосигнальную аппаратуру, электромагнитные реле и переключатели, "Квант" - трансформируемую инвалидную коляску и бионические протезы руки, "Планета" - радиолокационные станции.

Далее разговор продолжился уже на профильном совещании, которое провел вице-премьер. Основной темой стало развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса. В Новгородской области на них трудятся 7,5 тысяч человек, а объем отгруженных товаров предприятиями ОПК нашего региона по итогам минувшего года составил 12,5 миллиардов рублей.

Некоторые новгородские оборонные предприятия в минувшем году испытывали нехватку заказов, но благодаря обращению в правительство губернатора Андрея Никитина тот же "Квант" получил от военного министерства контракты на ближайшие два года.

Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между НовГУ и АО «Росэлектроника». В перспективе – совместные научно-технические проекты, подготовка специалистов для компании и трудоустройство в ней выпускников ВУЗа. К слову, именно с новгородскими студентами была следующая встреча заместителя председателя правительства России. Юрий Борисов рассказал о структуре ОПК, подчеркнув при этом, что для стабильного развития важно, чтобы на предприятиях, занятых в «оборонке», развивалось и производство гражданских изделий. В планах правительства довести их долю до 30 процентов к 2025 году, а к 2030-му – поднять до половины.





