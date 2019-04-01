



В Великом Новгороде стартует Первенство Северо-Западного федерального округа среди юниоров по спортивной гимнастике



Фото В Великом Новгороде стартует Первенство Северо-Западного федерального округа среди юниоров по спортивной гимнастике. За победу будут бороться гимнасты из Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Калининградской, Вологодской областей и республики Карелия. Новгородскую область представят гимнасты школы олимпийского резерва «Манеж». По итогам соревнований победители и призеры примут участие в первенствах России, которые пройдут в начале мая в Пензе.



