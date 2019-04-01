



Новгородские кванторианцы заняли первое место в командном зачете Олимпиады Национальной Технологической Инициативы Анжелика Королева



Фото Новгородские кванторианцы, 11-классники гимназии «Новоскул» – Арсений Мелещук, Артемий Андрианов и Алексей Яковлев - лучшие разработчики приложений виртуальной и дополненной реальности в стране! Этот статус ребята получили, заняв первое место в командном зачете олимпиады Национальной технологической инициативы.

Победу по профилю «Виртуальная реальность» в Олимпиаде Национальной Технологической Инициативы новгородские кванторианцы, как всем уже известно, привезли из Владивостока. Преодолев, в том числе, и такое препятствие, как джетлаг. Разница во времени не мешала? - интересуются собеседники. Трудности возникали, - отшучиваются ребята, - когда в Новгороде просыпались наши родители.

И, тем не менее, с задачей – успеть за 24 часа (именно столько чистого времени давалось на разработку приложения виртуальной реальности) новгородские кванторианцы справились. Лучше всех в стране.

Объясняя по-простому, наши ребята разработали эдакий симулятор сортировки багажа в аэропорту. Гипотетически его можно использовать даже для подготовки персонала. Тему, к слову, в заданном направлении выбирали сами. Помимо победы в командном зачете, каждый из них – призер в индивидуальном. Для Новгородской области это, без преувеличения, триумф. В прошлом году, выясняется в разговоре, никто из наших не вышел даже во второй этап олимпиады Национальной технологической инициативы. В нынешнем ставили цель - дойти минимум до финала.

Встреча в Кванториуме – прекрасный повод для обмена благодарностями: от победителей – гимназии «Новоскул» (отдельно – учителю физкультуры, он поймет), детскому технопарку, в который они пришли в первых рядах, родителям. И в обратном порядке. Включая отдельную признательность от Министерства образования региона. «Чувство гордости переполняет», - резюмирует мама одного из триумфаторов. И под этими словами мог бы подписаться каждый новгородец.





