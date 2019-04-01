



Губернатор Андрей Никитин побывал с рабочим визитом в Батецком районе Елена Пилосова



Фото Работа сельскохозяйственных предприятий, развитие здравоохранения, благоустройство - эти вопросы губернатор Андрей Никитин обсудил с руководством муниципалитета и общественниками во время своего визита в Батецкий район.

Генеральный директор агрофирмы "Зеленые луга" Олег Бондарев со своим проектом по развитию мясного скотоводства в Батецкий район пришел четыре года назад. Сегодня у предпринимателя в аренде более 1200 гектаров земель, 500 голов крупного рогатого скота самой популярной в мире абердин-ангусской породы. Открыт цех предпродажной обработки мяса. Свой визит в Батецкий район губернатор Андрей Никитин начал с посещения именно этого хозяйства. Интерес вызван опытом работы агрофирмы и перспективами его развития в регионе. Два года назад Олег Бондарев вместе с другими фермерами создал потребительский кооператив. Для развития его материально-технической базы получили грант - 8 миллионов рублей, который планируют потратить на строительство комплекса по убою и переработке мяса. Просьба у главы хозяйства к губернатору была только одна: размер субсидии на развитие мясного скотоводства поднять до уровня молочного. По крайней мере, рассмотреть такую возможность. Андрей Никитин соответствующее поручение дал руководству профильного министерства.

С агрофирмы Андрей Никитин отправился в Батецкий, где в первую очередь посетил местную больницу. С этого года она стала филиалом Новгородской центральной районной. Первостепенная задача, как пояснила главный врач Алевтина Рыжова, - обследовать население, сделать срез по заболеваниям, чтобы понимать уже, какие специалисты здесь необходимы. К слову, Батецкая больница - одна из немногих, где есть паллиативное отделение. Так что уход за тяжелыми пациентами здесь тоже одно из основных направлений медицинской помощи.

Батецкий стал первым районом, который Андрей Никитин посетил сразу же после своего назначения в область. Спустя два года, осматривая территорию, губернатор отметил разительные перемены. Благодаря инициативе общественников и участию райцентра в областной программе благоустроили территорию, поставили многофункциональную спортивную площадку. В планах - сделать рядом сквер отдыха.

Лицо поселка - центральная площадь, рядом с вокзалом. Её тоже планируют благоустроить. Тем более, само здание железнодорожники привели в порядок, полностью обновив пассажирскую инфраструктуру Батецкой станции.

О том, какие еще проблемы необходимо решать в районе разговор шел уже на встрече Андрея Никитина с местным активом. Говорили, в том числе, о ремонте дорог, передвижных ФАПах, строительстве детского сада в Мойке и развитии территорий. Самым наболевшим вопросом оказалось регулярное отключение электричества. Энергетики должны исправить ситуацию до 30 апреля. Если они не сделают этого, пойдем выше, - заверил Андрей Никитин.





